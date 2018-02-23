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    Почти полтысячи авто стоят в очереди в зону АТО

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    Также отмечается, что за минувшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 42 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств.
    Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В контрольных пунктах въезда-выезда в зоне АТО сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" – 40/80; "Марьинка" – 50/80; "Новотроицкое" – 50/50; "Гнутове" – 100/40. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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    "В целом за прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 42 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств: "Майорское" – 9835 человек и 1020 транспортных средств; "Марьинка" – 9215 человек и 1480 транспортных средств; "Новотроицкое" – 8340 человек и 1415 транспортних средств "Гнутово" — 4955 человек и 1060 транспортных средств; "Станица Луганская" – 9440 человек”, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что несколько дней назад на границе Украины и России собралась очередь из 120 грузовиков.

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