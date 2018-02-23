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    Общество

    Партия "Сажать и вешать" была бы фаворитом украинцев на выборах - эксперт

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    Политический кризис: страна в тупике (119)

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    Эксперт Светлана Кушнир считает, что если бы партия с таким названием была бы создана, она бы взяла наибольшее количество мест в новом парламенте, потому что настроения украинцев именно такие.
    Светлана Кушнир
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Абсолютное большинство (92%) украинцев оценивают политическую ситуацию в государстве как критическую или напряженную, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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    По следам опроса. Главные проблемы Украины: война, зарплаты, тарифы

    Отметим, что 44% опрошенных считают, что в наибольшей степени способствовать снижению напряженности в обществе может начало реальных уголовных расследований коррупции во властной верхушке страны.

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    Если бы была создана партия с названием "Сажать и вешать", она бы прошла в Верховную Раду Украины и взяла бы наибольшее количество мест. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал политический эксперт Светлана Кушнир.

    "Я вам скажу, что если бы кто-то создал партию "Сажать и вешать", эта партия прошла бы в парламент и взяла бы, пожалуй, наибольшее количество мест, потому что настроение у народа именно такое", — отметила Кушнир.

    К слову, исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин полагает, что улучшение результатов Украины по борьбе с коррупцией произошло благодаря активной работе новых антикоррупционных органов, но незначительно, из-за того, что нет приговоров.

    Напомним, по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко опережает Петра Порошенко в президентском рейтинге. 

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