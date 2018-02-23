Партия "Сажать и вешать" была бы фаворитом украинцев на выборах - эксперт

Фото из открытых источников

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Абсолютное большинство (92%) украинцев оценивают политическую ситуацию в государстве как критическую или напряженную, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Отметим, что 44% опрошенных считают, что в наибольшей степени способствовать снижению напряженности в обществе может начало реальных уголовных расследований коррупции во властной верхушке страны.

Читайте также: Февральские откровения военного прокурора Матиоса

Если бы была создана партия с названием "Сажать и вешать", она бы прошла в Верховную Раду Украины и взяла бы наибольшее количество мест. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал политический эксперт Светлана Кушнир.

"Я вам скажу, что если бы кто-то создал партию "Сажать и вешать", эта партия прошла бы в парламент и взяла бы, пожалуй, наибольшее количество мест, потому что настроение у народа именно такое", — отметила Кушнир.

К слову, исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин полагает, что улучшение результатов Украины по борьбе с коррупцией произошло благодаря активной работе новых антикоррупционных органов, но незначительно, из-за того, что нет приговоров.

Напомним, по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко опережает Петра Порошенко в президентском рейтинге.