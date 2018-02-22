Порошенко наградил молодых ученых премией президента Украины

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина.

Президент Украины Петр Порошенко в Национальном техническом университете "Киевски политехнический институт имени Игоря Сикорского" вручил премии президента Украины молодым ученым, сообщает пресс-служба президента.

Премии были вручены 23 ученым за 11 работ.

Среди прочих, были отмечены проекты сотрудников и кандидатов технических наук Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", сотрудников Национального авиационного университета, сотрудников, кандидатов технических наук Харьковского государственного университета питания и торговли, сотрудников Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины, сотрудников и кандидатов сельскохозяйственных наук Института растениеводства имени Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины.

Указом президента №458 от 29 декабря 2017 были присуждены 40 премий президента Украины для молодых ученых.

Сайт президента Украины Глава государства вручил президентские премии молодым ученым

Порошенко подчеркнул, что необходимо создать условия для того, чтобы украинские ученые не покидали страну и не выезжали работать заграницу.

"Мы все будем делать для того, чтобы у нас для молодых ученых, если они имеют талант, талант и неудержимое желание заниматься наукой, создать максимальные условия. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину", — сказал он.

Напомним, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Владимир Дринфельд и его соавтор Александер Бейлинсон получили израильскую премию Фонда Вольфа по математике.