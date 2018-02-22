Порошенко наградил молодых ученых премией президента Украины

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина.
Премии были вручены 23 ученым за 11 работ.
Среди прочих, были отмечены проекты сотрудников и кандидатов технических наук Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", сотрудников Национального авиационного университета, сотрудников, кандидатов технических наук Харьковского государственного университета питания и торговли, сотрудников Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины, сотрудников и кандидатов сельскохозяйственных наук Института растениеводства имени Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины.
Указом президента №458 от 29 декабря 2017 были присуждены 40 премий президента Украины для молодых ученых.
Порошенко подчеркнул, что необходимо создать условия для того, чтобы украинские ученые не покидали страну и не выезжали работать заграницу.
"Мы все будем делать для того, чтобы у нас для молодых ученых, если они имеют талант, талант и неудержимое желание заниматься наукой, создать максимальные условия. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину", — сказал он.
Напомним, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Владимир Дринфельд и его соавтор Александер Бейлинсон получили израильскую премию Фонда Вольфа по математике.