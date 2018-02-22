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    Общество

    Минюст ответил на обвинения в применении пыток правоохранителями

    (обновлено: )13701
    В четверг Amnesty International обнародовала очередной доклад, в котором раскритиковала ситуацию с соблюдением прав человека в Украине в 2017 году.
    Минюст Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Минюст Украины опроверг обвинения международной правозащитной организации Amnesty International, что правоохранители в прошлом году применяли пытки к людям и нарушали другие права граждан. Об этом заявил замглавы министерства Денис Чернышев.

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    "Мои слова могут восприниматься как предвзятые, поэтому мы опираемся на выводы МККК (Международного комитета Красного Креста) и Европейского комитета по предупреждению пыток, который в декабре был у нас (с проверкой — ред.). Ни в одном из посещенных ими учреждений не было нареканий по применению физической силы. Кроме того, отмечается, что питание в учреждениях является удовлетворительным. Поэтому я могу точно сказать, что в 2017 году пыток не было", — цитирует Чернышева пресс-служба Минюста.

    В четверг Amnesty International обнародовала очередной доклад, в котором раскритиковала ситуацию с соблюдением прав человека в Украине в 2017 году. Правозащитники упрекнули украинские власти в отсутствии прогресса в расследовании по так называемым "тайным тюрьмам" Службы безопасности Украины (СБУ) и заявили о "применении сотрудниками правоохранительных органов пыток, жестокого обращения, а также совершении прочих нарушений прав человека".

    В 2016 году был презентован доклад правозащитных организаций Human Rights Watch и Amnesty International, в котором говорилось о существовании на Украине секретной тюрьмы СБУ. Украинская спецслужба опровергла существование такого учреждения.

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