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    Критическая и напряженная. Что думают украинцы о политической ситуации

    (обновлено: )17310
    Как выяснилось, 33% респондентов оценивают политическую ситуацию в стране как критическую, 59% называют ее напряженной и только 3% - спокойной.
    Украинский флаг
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. 92% украинцев считают  критической или напряженной политическую ситуацию в стране, свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

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    Как выяснилось, 33% респондентов оценивают политическую ситуацию в стране как критическую, 59% называют ее напряженной и только 3% — спокойной.

    Как показал опрос, 44% украинцев считают, что больше всего будет способствовать снижению напряженности в обществе начало реальных уголовных расследований коррупции во властной верхушке страны. 37% респондентов отметили, что снизить напряженность сможет реализация проектов, направленных на улучшение материального положения и условий жизни людей.

    В то же время, 35% считают, что должен быть реальный прогресс в ситуации на Донбассе. 20% опрошенных убеждены, что снижению уровня напряженности в обществе будет способствовать широкое привлечение людей к общественному контролю за действиями власти.

    59% украинцев считают, что страна нуждается в радикальных изменениях.

    Исследование также показало, что 15% украинцев за то, чтобы все осталось так, как сейчас, лишь бы не хуже, столько же — за возвращение того, как было раньше.

    Ранее сообщалось, что более половины граждан Украины поддерживают вступление страны в Евросоюз, в то же время 43% украинцев выступают за присоединение к НАТО.

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