Критическая и напряженная. Что думают украинцы о политической ситуации

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. 92% украинцев считают критической или напряженной политическую ситуацию в стране, свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Как выяснилось, 33% респондентов оценивают политическую ситуацию в стране как критическую, 59% называют ее напряженной и только 3% — спокойной.

Как показал опрос, 44% украинцев считают, что больше всего будет способствовать снижению напряженности в обществе начало реальных уголовных расследований коррупции во властной верхушке страны. 37% респондентов отметили, что снизить напряженность сможет реализация проектов, направленных на улучшение материального положения и условий жизни людей.

В то же время, 35% считают, что должен быть реальный прогресс в ситуации на Донбассе. 20% опрошенных убеждены, что снижению уровня напряженности в обществе будет способствовать широкое привлечение людей к общественному контролю за действиями власти.

59% украинцев считают, что страна нуждается в радикальных изменениях.

Исследование также показало, что 15% украинцев за то, чтобы все осталось так, как сейчас, лишь бы не хуже, столько же — за возвращение того, как было раньше.

Ранее сообщалось, что более половины граждан Украины поддерживают вступление страны в Евросоюз, в то же время 43% украинцев выступают за присоединение к НАТО.