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    Общество

    Иностранцы стали чаще лечиться в Украине

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    В основном в Украину едут граждане из Молдовы, России, Беларуси, Германии, Италии, Франции, Великобритании, ОАЭ, стран Средней Азии, Китая.
    Операционная
    DOMINIQUE FAGET / AFP

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Число иностранцев, приехавших в Украину на лечение в частных клиниках, в прошлом году увеличилось до 62 тыс. человек, что на 25% больше по сравнению с 2016 годом, сообщили в Украинской ассоциации медицинского туризма.

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    РИА Новости Украина
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    Как выяснилось, 57% иностранных пациентов обращаются в частные украинские клиники пластической хирургии, кардиохирургии, ортопедии, репродуктологии, четверть едут в санатории, в том числе специализирующиеся на реабилитации людей с ДЦП, еще 18% въездных медтуристов пользуются услугами стоматологов и офтальмологов.

    Сообщается, что в основном в Украину едут граждане из Молдовы, России, Беларуси, Германии, Италии, Франции, Великобритании, ОАЭ, стран Средней Азии, Китая.

    Ранее директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев заявил, что Украина планирует ввести одноразовые электронные визы стоимостью 65 долларов.

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