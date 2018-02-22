В Житомирской области артиллериста приговорили к трем годам

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Бердичевский суд Житомирской области приговорил военнослужащего одной из воинских частей города к трем годам лишения свободы за то, что в течение двух лет сержант дважды самовольно покидал место службы на продолжительное время.

"В Бердичеве сержант-артиллерист приговорен к 3 годам лишения свободы", — сообщает Бердичев.biz.

Судом установлен срок в 30 дней на обжалование приговора в апелляции.

В случае подачи апелляции решение будет принимать Житомирский апелляционный суд.

Ранее Белгород-Днестровский районный суд Одесской области приговорил к шести месяцам ареста матроса-контрактника, прибывшего на службу с опозданием в полгода.