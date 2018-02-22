В Киевской области мошенники переоформили недвижимости на 70 млн грн

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного вмешательства в государственные реестры недвижимости.

"Сотрудники СБУ во время реализации комплекса задач по контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали механизм незаконного отчуждения недвижимости с использованием государственных электронных информационных ресурсов. Правоохранители установили, что группа злоумышленников, в которую входила государственный регистратор одного из коммунальных предприятий Киевской области, организовали схему незаконного отчуждения недвижимости и ее оформления на подставных физических лиц", — сообщает подробности СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления сделок с имуществом регистратор использовала электронную цифровую подпись, а сообщники подделывали решение Киево-Святошинского районного суда.

Злоумышленница вносила недостоверные сведения в государственный реестр недвижимости и отчуждала земельные участки и здания, которые принадлежат к общей собственности территориальных общин Киевской области.

Во время обысков по местам работы участников группы в Киеве и области сотрудники СБ Украины совместно со следователями Национальной полиции Украины изъяли печати и фиктивную документацию, подтверждающие факты незаконного внесения изменений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. По предварительной оценке экспертов, стоимость незаконно отчужденного имущества составляет более семидесяти миллионов гривен.

Выявленные правоохранителями материалы также свидетельствуют, что злоумышленники планировали осуществить незаконное отчуждение недвижимости граждан, находящейся в Донбассе и Крыму.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства, открытого по ст. 362 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что украинцы в прошлом году купили недвижимости в Польше больше иностранцев. Всего в прошлом году в этой стране было продано 80 тысяч квартир. Из них 7% купили граждане других государств, в число которых входят как украинцы, так и британцы с немцами.