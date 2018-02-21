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    Общество

    "Очнулся - гипс". Украинец пытался вывезти в РФ ордена и медали в протезах

    (обновлено: )10240
    В погранслужбе сообщили, что по результатам проверки в протезах его обеих ног было обнаружено 10 орденов и 63 медали времен второй мировой войны.
    Ордена и медали из протеза
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией во время проверки одного из авто пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы и участии Службы безопасности Украины обнаружили более 70 орденов и медалей времен второй мировой войны.

    dpsu.gov.ua
    Ордена и медали из протеза
    dpsu.gov.ua
    Ордена и медали из протеза

    Так, в пункт пропуска на выезд из Украины прибыл автомобиль марки "Ниссан", в котором в качестве пассажира ехал гражданин Украины 1972 года рождения. По результатам проверки в протезах его обеих ног было обнаружено 10 орденов и 63 медали времен второй мировой войны, сообщает пресс-служба погранслужбы.

    Нарушителя вместе с находкой передали сотрудникам СБУ. Продолжаются процессуальные мероприятия.

    Ранее в понедельник представитель таможенного поста "Нехотеевка" сообщил РИА Новости, что пропуск грузовиков из Украины в Россию был временно затруднен из-за сломанного рентгена. По его словам, грузовики, которые должен был принять пост "Нехотеевка", отправлялись на Шебекинский таможенный пост, с украинской стороны это международный пункт пропуска "Плетеневка". Позднее ФТС РФ сообщила, что пункт пропуска "Нехотеевка" под Белгородом продолжил работу в штатном режиме.

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