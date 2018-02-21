Арестовано четвертое судно, заходившее в порты Крыма – ГПУ

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Херсонским городским судом наложен арест на судно, которое заходило в закрытые порты Крыма.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

По словам Лысенко, 17 февраля в рамках уголовного производства сотрудники ГУ СБУ в АР Крым и Государственной пограничной службы провели санкционированный обыск морского судна "Нефтерудовоз 45", которое ходит под флагом Украины, с портом прописки — Херсон. Обнаружена и изъята судебная документация, навигационное оборудование и морское судно, допрошены все члены экипажа.

Андрей Лысенко, facebook Пост Андрея Лысенко

21 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым о наложении ареста на судно.

"Это уже четвертое судно, на которое наложен арест. Однако в отличие от других морских судов, которые незаконно заходят в закрытые порты Крыма, по материалам следствия судно "Нефтерудовоз 45" имеет отношение к незаконной поставке ильменитовой руды на территорию АР Крым через порт "Кавказ", — привод Лысенко слова прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова.

Изучение судебной документации и сервера трафика позволит подтвердить противоправную деятельность украинского судовладельца и защитить экономические интересы украинского государства.

Ранее пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий сообщила, что в порты Крыма с 1 октября по 1 ноября зашли 22 грузовых судна.