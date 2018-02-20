Суд отпустил из-под стражи мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены

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КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Сумах 44-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены и нанесении ножевых ранений ее любовнику, на время следствия выпустили из зала суда без меры пресечения, он тут уже скрылся. Родные погибшей и правоохранители потрясены таким решением, пишет ТСН.

"Он напал на них на сонных. Ударил ее в сонную артерию – это мгновенная смерть. А она еще встала и побежала", — рассказывает мать погибшей. Трагедия произошла в квартире подозреваемого, где раньше жила семья.

После развода жена хоть и переехала в другое жилье, но постоянно сюда наведывалась. В тот день она приехала вместе с любовником. Владелец квартиры нанес обоим ножевые ранения в шею. Женщина скончалась на месте, мужчину – удалось спасти. Подозреваемый остался на месте убийства, во всем признался правоохранителям.

Отсидев 2 месяца в СИЗО, он неожиданно выходит.

"Я впервые сталкиваюсь с таким, что лицо, которое обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления, остается без избрания меры пресечения", — говорит руководитель отдела прокуратуры Сумской области.

Два суда — первой инстанции и апелляционный — считают такое решение справедливым.

"В соответствии с правовой позицией Европейского суда по правам человека, тяжесть совершенного преступления не может быть единственным основанием для взятия человека под стражу. Следственный судья принял во внимание положительные характеристики подозреваемого, наличие постоянного места жительства и отсутствие судимостей", — говорит пресс-секретарь Зареченского районного суда города Сумы.

Настоящим потрясением для матери погибшей стало и то, что преступление квалифицировали как покушение. Сейчас досудебное расследование остановили, потому что подозреваемый скрылся.

"После того, как по решению суда подозреваемого освободили из-под стражи, он начал лечиться в различных медицинских учреждениях, из последнего он убежал. Мы вынуждены были объявить его в розыск", — рассказывает пресс-секретарь полиции Сумщины.

Квартира подозреваемого 44-летнего Владимира Тараповского закрыта. Ее владельца не видели здесь со дня убийства.

Напомним, в Киеве во время драки мужчина зарезал своего брата.