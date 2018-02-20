Ректор медуниверситета Богомольца назвала отстранение от поста "расправой"

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Ректор Национального медуниверситета имени Богомольца Екатерина Амосова назвала ее отстранение от должности расправой со стороны Министерства здравоохранения Украины.

Минздрав отстранил Амосову от исполнения своих обязанностей 20 февраля, заявив, что решение связано с незаключением договора с центром тестирования. Позже студенты вуза заблокировали вход в университет для временно исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша.

"Сегодня утром меня отстранило Министерство здравоохранения от исполнения обязанностей ректора за отказ принудительно со стороны заместителя министра осуществить противоправные действия", – сказала во вторник Амосова, сообщает Гордон.

Она добавила, что "отстранение от должности является расправой" над ней как над "руководителем вуза, который в течение многих лет проводит вместе с командой чистку авгиевых конюшен".

"К сожалению, уже в течение года у нас есть опыт борьбы с внедренной Минздравом системой лицензированного тестирования для студентов и интернов… В частности, летом при наличии действующего бесплатного соглашения о сотрудничестве Национального медицинского университета с центром тестирования… на меня оказывалось давление со стороны заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского – расторгнуть это бесплатное соглашение и перейти на оплату университетом услуг центра тестирования", – заявила Амосова.

Кроме того, по словам Амосовой, исполняющим обязанности ректора назначен профессор Михаил Захараш, с которым у нее "уже полгода длится открытый конфликт".

Адвокат Амосовой Валентин Гвоздий заявил, что его клиентка планирует обжаловать решение об отстранении.

Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.