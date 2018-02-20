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    Полицейский спецназ провел под киевским судом акцию протеста

    (обновлено: )30332
    Бойцы первой роты киевского полка полиции пришли под здание Шевченковского суда, выстроились и молча стояли несколько минут. После этого они развернулись и ушли.
    Полицейские провели под киевским судом акцию протеста
    "Громадське ТВ"

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Около сотни представителей полка полиции особого назначения устроили акцию протеста под зданием Шевченковского суда Киева, сообщает "Громадське ТВ".

    Бойцы первой роты киевского полка полиции пришли под здание суда, выстроились и молча стояли несколько минут. После этого они развернулись и ушли.

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    "Мы пришли для того, чтобы выразить свой протест против решения суда, который отпустил из-под стражи лицо, стрелявшее в нашем коллегу", — сказал командир первой роты Александр Огневой.

    На замечание относительного того, что полицейские не могут быть политически ангажированными, командир роты сказал, что не видит в этой акции политической составляющей.

    Также полицейские сказали, что считают целесообразным проводить такую ​​акцию в четвертую годовщину расстрела Героев Небесной Сотни.

    Как отмечается, полк полиции особого назначения был создан на базе расформированного спецподразделения милиции "Беркут".

    Данная акция прошла на фоне резонансного заявления главы МВД Арсена Авакова. Накануне министр заявил, что  инициирует прекращение охраны судов подразделениями Национальной полиции и Нацгвардии. В частности, министр раскритиковал решение Шевченковского райсуда Киева, который отпустил из-под стражи активиста Александра Федорченко, которого подозревают в нанесении огнестрельного ранения полицейскому во время беспорядков в Соломенском суде.

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    Аваков также добавил, что обратился к главе правительства Владимиру Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание Кабмина.

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