Контрактника приговорили к 6 месяцам ареста за опоздание на службу

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Белгород-Днестровский районный суд Одесской области приговорил к шести месяцам ареста матроса-контрактника, прибывшего на службу с опозданием в полгода, сообщил во вторник спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"За длительное игнорирование уставных требований и прибытие на службу с опозданием почти на полгода матроса-контрактника приговорили к шести месяцам ареста", — написал он своей странице в Facebook.

Установлено, что в июне 2017 года военнослужащий, имя которого не называется, "с целью временно уклониться от военной службы" не явился вовремя на службу в военный городок и "затянул свой отдых" на срок более пяти месяцев.

По словам Лысенко, суд при вынесении приговора учел чистосердечное раскаяние подсудимого и "нахождение на его иждивении малолетнего ребенка и тяжелобольной матери".

Андрей Лысенко/Facebook, 20 февраля 2018

Ранее пресс-служба сухопутных войск ВС Украины сообщила, что свыше 30 тысяч украинцев приняли на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины в 2017 году.