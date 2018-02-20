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    Контрактника приговорили к 6 месяцам ареста за опоздание на службу

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    За "длительное игнорирование уставных требований" и прибытие на службу с опозданием почти на полгода матроса-контрактника приговорили к шести месяцам ареста. Соответствующее решение вынес Белгород-Днестровский райсуд Одесской области.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Белгород-Днестровский районный суд Одесской области приговорил к шести месяцам ареста матроса-контрактника, прибывшего на службу с опозданием в полгода, сообщил во вторник спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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    "За длительное игнорирование уставных требований и прибытие на службу с опозданием почти на полгода матроса-контрактника приговорили к шести месяцам ареста", — написал он своей странице в Facebook.

    Установлено, что в июне 2017 года военнослужащий, имя которого не называется, "с целью временно уклониться от военной службы" не явился вовремя на службу в военный городок и "затянул свой отдых" на срок более пяти месяцев. 

    По словам Лысенко, суд при вынесении приговора учел чистосердечное раскаяние подсудимого и "нахождение на его иждивении малолетнего ребенка и тяжелобольной матери".

    Андрей Лысенко/Facebook, 20 февраля 2018

    Ранее пресс-служба сухопутных войск ВС Украины сообщила, что свыше 30 тысяч украинцев приняли на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины в 2017 году.

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