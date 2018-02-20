Порошенко рассказал о поездке в Крым

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как в конце февраля 2014 посетил Крым. Об этом он заявил во время встречи с архитекторами по проекту мемориала Небесной сотни.

По словам президента, он хотел "показать пустой дом Верховной Рады Крыма, где никто не голосовал за референдум".

"Многие события произошли после этого — первое, российская агрессия, которую они начали в день нашей победы на Майдане. 20-го было первое голосование, убежал Янукович, и 20-го они начали подготовку к незаконной аннексии Крыма", — отметил Порошенко.

"Я могу это утверждать наверняка, так как 27-28-го я был в Симферополе, для того, чтобы показать пустой дом Верховной Рады Крыма, где никто не голосовал за референдум. Все сценарии и эти решения писались в Москве. Мы обещаем, что Украина будет объединенная и Украина освободит каждый клочок украинской земли как на Востоке, так и в Крыму", — подчеркнул президент.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что сформированные в феврале-марте 2014 года органы государственной власти Украины не могли принимать эффективные меры для сопротивления присоединения Крыма Россией из-за плачевного состояния украинской армии и "угрозы полномасштабного вторжения РФ".