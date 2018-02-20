Вице-спикер Рады возмущена "совковостью" национального авиаперевозчика

КИЕВ, 20 фев — РАИ Новости Украина. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид возмущена отношением к пассажирам национального авиаперевозчика — Международные авиалинии Украины (МАУ).

Сыроид поделилась своими впечатлениями после того, как самолет, в котором она летела в Херсон, был вынужден вернуться в аэропорт "Борисполь" под Киевом.

"Рейс Киев-Херсон развернули на полпути обратно в Борисполь. "По техническим причинам" без всяких объяснений. Маленький Эмбраэр чуть тянул до взлетной полосы… Между молитвами, под жалобный вой двигателя, думала о национальном авиаперевозчике. Я о нем не менее двух раз в месяц думаю. И молюсь за его ум и любовь к людям. Думала о пилотах, об их ответственности и здоровье, которое на нее идет. О жизни, которую мы тщательно планируем, а оно может перестать быть", — написала вице-спикер парламента на своей странице в Facebook.

Она также рассказала о том, что было после возвращения в "Борисполь". "Выходя из самолета, спросила стюардессу о причине. "По техническим причинам. Вам больше никто не скажет", — пряча глаза ответила стюардесса. "Это только пилоты знают", — добавила другая. Я попросила уточнить у пилотов. После возвращения из кабины девушка отрапортовала: "Неисправность-системы-кондиционирования-до свидания!" И стало совсем грустно и за перевозчика и за пилотов со стюардессами", — поделилась Сыроид своими ощущениями.

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"Печаль углубилась в аэропорту. В зале домашних рейсов закрыто все, даже будка с водой. По просьбе открыть, ответ в лучших традициях совка: "Вы еще не приземлились, а вам уже есть давай!" И людям стало даже как-то неловко за то что приземлились", — добавила она.

Facebook Оксаны Сыроид Комментарий Оксаны Сыроид о МАУ

В свою очередь представитель МАУ Елена Кондратенко прокомментировала пост вице-спикера. "Я понимаю Вашу обеспокоенность и мне обидно, что такая ситуация имела место. Уверяю Вас, что безопасность пассажиров во время перелета — это один из главных приоритетов авиакомпании МАУ. Даже незначительные отклонения в показаниях датчиков могут быть причиной незапланированной посадки самолета для выяснения причин таких показаний. В данном случае пассажирам будет предоставлен новый самолет, рейс будет выполнен в ближайшее время. Надеюсь на Ваше понимание", — написала она.

Ранее в МАУ заявляли, что отсутствие полетов в Россию ухудшает потенциал Украины.