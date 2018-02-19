Совет правосудия созывает экстренное заседание

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия в понедельник решил собрать внеочередное заседание для обсуждения проблемы охраны судов, сообщила начальник управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП Оксана Лысенко на своей странице в Facebook.

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Заседание запланировано на 16:00 понедельника. На нем состоится "срочное обсуждение проблемы охраны судов".

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Национальной гвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского.