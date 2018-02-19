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    Общество

    Совет правосудия созывает экстренное заседание

    (обновлено: )64006
    Заседание запланировано в понедельник, 19 февраля, на 16:00. На нем состоится "срочное обсуждение проблемы охраны судов".
    Молоток судьи
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия в понедельник решил собрать внеочередное заседание для обсуждения проблемы охраны судов, сообщила начальник управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП Оксана Лысенко на своей странице в Facebook.

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    Заседание запланировано на 16:00 понедельника. На нем состоится "срочное обсуждение проблемы охраны судов".

    Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерении инициировать прекращение охраны судов сотрудниками полиции и Национальной гвардии после того, как суд отпустил подозреваемого в нападении на полицейского.

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