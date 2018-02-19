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    В Нацполиции удивили числом пострадавших правоохранителей на акциях протеста

    (обновлено: )21522
    Как отмечает пресс-служба Нацполиции, только за прошлый год при обеспечении безопасности участников таких массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских.
    Украинские правоохранители на акции протеста. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Почти 1,5 тысячи сотрудников полиции пострадали в ходе массовых мероприятий в Украине в 2017 году, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции страны.

    По информации ведомства, в 2017-2018 годах в Украине прошли почти 70 тысяч массовых мероприятий, более 700 из которых закончились столкновениями с сотрудниками полиции.

    "Только за прошлый год при обеспечении безопасности участников таких массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских. В частности, такие случаи имели место во время охраны общественного порядка в рамках судебных заседаний. К сожалению, обычно они сопровождались и заканчивались травмированием или ранением полицейских", — говорится в сообщении.

    Напомним, только при попытке митингующих штурмом ворваться в Октябрьский дворец в центре Киева пострадали тридцать два правоохранителя.

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