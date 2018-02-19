В Нацполиции удивили числом пострадавших правоохранителей на акциях протеста

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Почти 1,5 тысячи сотрудников полиции пострадали в ходе массовых мероприятий в Украине в 2017 году, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции страны.

По информации ведомства, в 2017-2018 годах в Украине прошли почти 70 тысяч массовых мероприятий, более 700 из которых закончились столкновениями с сотрудниками полиции.

"Только за прошлый год при обеспечении безопасности участников таких массовых мероприятий пострадали почти 1,5 тысячи полицейских. В частности, такие случаи имели место во время охраны общественного порядка в рамках судебных заседаний. К сожалению, обычно они сопровождались и заканчивались травмированием или ранением полицейских", — говорится в сообщении.

Напомним, только при попытке митингующих штурмом ворваться в Октябрьский дворец в центре Киева пострадали тридцать два правоохранителя.