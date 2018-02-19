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    Общество

    Гепатит А "косит" украинцев в Харьковской области. Более 40 заболевших

    (обновлено: )12910
    В поселке Харьковской области заболел 41 человек, среди которых 19 детей. После проведения дезинфекционных работ осуществляется откачка и вывоз воды из колодцев.
    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Харьковской области количество больных вирусным гепатитом А в Балаклейском районе возросло до 41. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госпродпотребслужбы области.

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    "Вспышка вирусного гепатита А в Балаклейском районе не затухает. По состоянию на 16 февраля зарегистрирован 41 случай заболевания, из них 19 детей, в том числе 9 семейных вспышек", — говорится в сообщении.

    В поселке Андреевка в связи с выявлением отклонений качества питьевой воды из индивидуальных колодцев от нормативных требований по бактериологическим и вирусологическим показателям организовано проведение дезинфекции колодцев, для чего используются современные дезинфицирующие средства. После проведения дезинфекционных работ осуществляется откачка и вывоз воды из колодцев.

    В начале января Николаевская областная госадминистрация сообщила, что в городе зафиксирована вспышка гепатита А, 77 человек попали в больницу, у 55 из них подтвержден диагноз. Полиция Украины возбудила дело. Минздрав заявил, что эпидемии гепатита А на Украине нет.

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