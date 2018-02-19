В 2018 году в Украину не пустили уже 400 граждан России

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. За январь и часть февраля 2018 года Госпогранслужба не разрешила пересечение границы с Украиной 2118 иностранным гражданам.

Среди тех, кому отказано во въезде, 393 гражданина России, сообщает пресс-службе ГПСУ.

Из всех иностранцев, кому запрещен въезд, 472 являются потенциальными мигрантами.

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В качестве примера Госпогранслужба приводит высылку гражданина Сирии, который прибыл в порт Николаева на судне, которое прибыло из Италии под флагом Того. Ранее сириец дважды посещал Севастополь на другом судне. Из-за этого ему запретили въезд в Украину на срок в три года.

Ранее Украина не пропустила на свою территорию композитора, члена казахстанско-российской группы "А-Студио" за посещение Крыма и запретила ему въезд на три года.

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