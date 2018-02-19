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    В 2018 году в Украину не пустили уже 400 граждан России

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    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия (28)

    (обновлено: )14801
    Госпогранслужба сообщает о недопуске в Украину 2118 иностранных граждан в течение января - начале февраля 2018 года. Значительную часть тех, кому отказано во въезде, украинские пограничники считают потенциальными мигрантами.
    Система контроля биометрических данных иностранцев
    mvs.gov.ua

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. За январь и часть февраля 2018 года Госпогранслужба не разрешила пересечение границы с Украиной 2118 иностранным гражданам.

    Среди тех, кому отказано во въезде, 393 гражданина России, сообщает пресс-службе ГПСУ.

    Из всех иностранцев, кому запрещен въезд, 472 являются потенциальными мигрантами.

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    В качестве примера Госпогранслужба приводит высылку гражданина Сирии, который прибыл в порт Николаева на судне, которое прибыло из Италии под флагом Того. Ранее сириец дважды посещал Севастополь на другом судне. Из-за этого ему запретили въезд в Украину на срок в три года.

    Ранее Украина не пропустила на свою территорию композитора, члена казахстанско-российской группы "А-Студио" за посещение Крыма и запретила ему въезд на три года.

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