Днепр превращается в болото. Экологи сделали неутешительный прогноз

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Днепр умирает, и зимой этот процесс только ускоряется, сообщают экологи и активисты. По их словам, из-за непоправимых изменений страна может потерять питьевую воду, передает ТСН.

Зимой река труднее воспринимает сбросы ядовитых веществ – промышленных неочищенных стоков. По словам специалистов, сейчас в воде можно найти все элементы таблицы Менделеева. Река Лыбедь в Киеве, которая впадает в Днепр, фактически является городским сливным коллектором, куда попадают не только канализация, но и неочищенные стоки с автомоек вместе с мощными фосфатами, маслами и бензином.

На Бортнической станции должны очищать стоки столицы, но не могут, потому что механизмам 70 лет, и против современных стоков они бессильны. Станцию должны переработать до 2025 года, а до тех пор Днепр в Киеве будет гнить, цвести и становиться болотом, потому что от многочисленных дамб течения практически нет.

Также неотвратимое влияние оказывает и глобального потепления, которое осушает реку.

Как сообщалось ранее, в Украине из-за вырубки лесов может исчезнуть главная река страны — Днепр, что негативно скажется для большинства жителей страны.