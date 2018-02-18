наверх
18.02.201811:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Общество

    Днепр превращается в болото. Экологи сделали неутешительный прогноз

    (обновлено: )89481
    Зимой река труднее воспринимает сбросы ядовитых веществ – промышленных неочищенных стоков. По словам специалистов, сейчас в воде можно найти все элементы таблицы Менделеева.
    Мост Метро в Киеве. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Днепр умирает, и зимой этот процесс только ускоряется, сообщают экологи и активисты. По их словам, из-за непоправимых изменений страна может потерять питьевую воду, передает ТСН.

    Дым из труб. Архивное фото
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
    Из-за экологии в Украине каждые два часа умирают люди

    Зимой река труднее воспринимает сбросы ядовитых веществ – промышленных неочищенных стоков. По словам специалистов, сейчас в воде можно найти все элементы таблицы Менделеева. Река Лыбедь в Киеве, которая впадает в Днепр, фактически является городским сливным коллектором, куда попадают не только канализация, но и неочищенные стоки с автомоек вместе с мощными фосфатами, маслами и бензином.

    На Бортнической станции должны очищать стоки столицы, но не могут, потому что механизмам 70 лет, и против современных стоков они бессильны. Станцию должны переработать до 2025 года, а до тех пор Днепр в Киеве будет гнить, цвести и становиться болотом, потому что от многочисленных дамб течения практически нет.

    Также неотвратимое влияние оказывает и глобального потепления, которое осушает реку. 

    Как сообщалось ранее, в Украине из-за вырубки лесов может исчезнуть главная река страны — Днепр, что негативно скажется для большинства жителей страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Погром в Россотрудничестве. Полиция бессильна
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Скорая. Архивное фото
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?