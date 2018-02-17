В субботу Украину накроет густой туман

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В субботу в Украине ожидаются сложные погодные условия.

ГСЧС педупреждение о тумане в отдельных областях Украины

По данным Укргидрометцентра, в течение суток 17 февраля в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях туман, видимость 200-500 м.

Ранее сообщалось, что в выходные, 17 и 18 февраля, в Украине ожидается облачная и пасмурная погода с небольшим снегом.