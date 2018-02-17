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    Общество

    В субботу Украину накроет густой туман

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    Сообщается, что в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях видимость 200-500 м.
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В субботу в Украине ожидаются сложные погодные условия.

    ГСЧС педупреждение о тумане в отдельных областях Украины

    По данным Укргидрометцентра, в течение суток 17 февраля в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях туман, видимость 200-500 м.

    Ранее сообщалось, что в выходные, 17 и 18 февраля, в Украине ожидается облачная и пасмурная погода с небольшим снегом.

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