наверх
17.02.201800:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинец пытался на корточках сбежать в Польшу

    (обновлено: )24730
    Неудачная попытка жителя Львова попасть в Польшу произошла в пятницу. Мужчина хотел обойти паспортный контроль вприсядку, но его заметил инспектор пограничной службы.
    Система контроля биометрических данных иностранцев
    facebook.com/mvs.gov.ua

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Пограничники задержали жителя Львова, который пытался пройти мимо паспортного контроля вприсядку, чтобы попасть в Польшу, сообщает Newsone со ссылкой на Госпогранслужбу.

    Украинские трудовые мигранты
    karpatskijobjektiv.com
    Мифы о ЕС из Львова: уехал в Польшу на заработки – вернулся через месяц

    Инцидент произошел в пятницу, 16 февраля.

    "Мужчина в возрасте 34 лет хотел обойти паспортный контроль, но его попытка была неудачной – мужчину заметил инспектор пограничной службы", — сказано в сообщении.

    Инспекторы составили на мужчину протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы.

    Других подробностей нет.

    Ранее Пограничная служба Польши установила факт незаконного трудоустройства 62 граждан Украины в Люблине. Их нелегально трудоустроило одно из агентств временной занятости. Против его владельца будет подано исковое заявление в суд, ему грозит штраф до 30 тысяч злотых.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко показал привезенный его солдатами из Авдеевки флаг Евросоюза
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Руслан Бортник
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Ярослав Павловский
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?