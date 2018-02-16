Украинец пытался на корточках сбежать в Польшу

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КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Пограничники задержали жителя Львова, который пытался пройти мимо паспортного контроля вприсядку, чтобы попасть в Польшу, сообщает Newsone со ссылкой на Госпогранслужбу.

Инцидент произошел в пятницу, 16 февраля.

"Мужчина в возрасте 34 лет хотел обойти паспортный контроль, но его попытка была неудачной – мужчину заметил инспектор пограничной службы", — сказано в сообщении.

Инспекторы составили на мужчину протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы.

Других подробностей нет.

Ранее Пограничная служба Польши установила факт незаконного трудоустройства 62 граждан Украины в Люблине. Их нелегально трудоустроило одно из агентств временной занятости. Против его владельца будет подано исковое заявление в суд, ему грозит штраф до 30 тысяч злотых.