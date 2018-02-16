Озвучен план для обучения нацменшинств в Украине

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра образования и науки Павел Хобзей заявил, что национальные меньшинства в Украине смогут с помощью учебного плана влиять на количество часов изучения родного языка в школах.

"Количество учебных часов, затрачиваемое на тот или иной предмет, определяется учебным планом. Базовые учебные планы заложены в государственный стандарт. Так, в Кабмине уже ждет принятия госстандарт начального образования. В нем предусмотрено четыре базовых учебных плана, в частности, касающиеся обучения национальных меньшинств. Там мы заложили, что школа сама будет определять, сколько часов отвести на изучение родного языка, а сколько — на изучение иностранного", — цитирует слова Хобзея сайт Минобразования.

В Украине проходит реформа образования. Власти уже приняли базовый закон об образовании, статья которого о языках обучения вызвала дипломатический скандал с соседями Украины из-за опасений ущемления прав нацменьшинств. В будущем Минобразования планирует конкретизировать особенности обучения на языках нацменьшинств. Для урегулирования конфликтной ситуации Украина обратилась в Венецианскую комиссию, одна из ее рекомендаций касалась необходимости прямого диалога с представителями национальных меньшинств по вопросу внедрения норм о языках обучения.

Закон об образовании вступил в силу 28 сентября 2017 года, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Смотрите также: В Раде разгорелся скандал из-за русского языка

По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств. При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.