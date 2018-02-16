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    Общество

    Нацсовет назвал дату отключения аналогового вещания в Украине

    (обновлено: )105611
    Национальным советом утвержден план отключения областей Украины от аналогового телерадиовещания. Первыми предлагается отключить Волынскую, Одесскую, Житомирскую, Киевскую или Кировоградскую области.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/Joe

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины сообщил, что аналоговое телерадиовещание будет отключено с 30 марта 2018 года.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
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    Такая инициатива содержится в проекте плана поэтапного отключения, закрепленного в проектах постановлений, разработанных Кабинетом министров и одобренных Нацсоветом 15 февраля.

    Исключение делается только для зон особого режима, к которым отнесли Донецкую и Луганскую области, а также отдельные районы Херсонской области.

    "Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно произойти в январе-июне 2019 года", — подчеркивают в Нацсовете.

    Согласно плану, первую область начнут отключать уже в марте текущего года. На данный момент пока не принято решение, какая именно это будет область. Регулятор предложил пять областей — Волынскую, Одесскую, Житомирскую, Киевскую и Кировоградскую. Окончательное решение будет приниматься межведомственной группой.

    На первом и втором этапе выключения аналогового сигнала продолжать вещание в "аналоге" будут "UA:Первый" (канал общественного вещания), местные вещатели, а также аналоговые каналы в определенных проблемных населенных пунктах. В этих пунктах провайдер цифрового эфирного вещания "Зеонбуд" должен будет достроить многоканальную сеть МХ-1, перед тем как там будет выключен аналоговый сигнал. Кроме того, аналог будет работать на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах.

    При этом в регуляторе подчеркивают, что план является линейным. Это означает, что в случае если произойдет сбой в сроках реализации одних пунктов плана, он приведет к отсрочке реализации других.

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