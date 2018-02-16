В Запорожье изменили маршрут крестного хода по просьбе властей

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Организаторы крестного хода в Запорожье изменили маршрут и не будут перекрывать центральный проспект, сообщает zanoza-news.com.

Икону богородицы встретят в 15.00 у Свято-Андреевского кафедрального собора в Шевченковском районе Запорожья, а завершится он в Свято-Покровском храме, где состоится чин торжества православия.

Ранее в УПЦ сообщали, что в воскресенье верующие собирались устроить крестный ход с иконой от бульвара Шевченко до Свято-Покровского храма возле театра им. Магара. Градоначальник Владимир Буряк попросил верующих не провоцировать конфликт.

Как сообщалось ранее, 31 декабря 2017 в Запорожье погиб двухлетний мальчик, который, по словам родителей, "был крещeн в УПЦ КП". Священник Украинской православной церкви нe смог отпеть погибшего ребенка, поскольку не имеет канонического права совершать обряд над верными других конфессий. Люди, которые не поняли действий священника, принесли к храмам УПЦ игрушки в знак несогласия с каноническим правом — системой правовых норм, составляющих основу действующего церковного законодательства во всех православных церквях мира.