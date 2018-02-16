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    Общество

    Госстат рассказал, сколько и куда путешествуют украинцы

    (обновлено: )9901
    Ради туризма из Украины ехали 121 тысяча украинцев. Самой востребованной оказалась Турция, где побывало 29,4 тысяч украинцев. После нее - Египет (14,8 тысяч) и Болгария (12,2 тысяч).
    Самолет Egyptair. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В прошлом году украинцы почти 26,5 млн раз выезжали за границу, что на 1,8 млн больше, чем в 2016 году, сообщает Государственная служба статистики.

    Кот - навигатор
    Скриншот видео
    Кот - "навигатор". В Японии четырехлапый спас заблудившихся туристов

    Также и в Украину приезжало в минувшем году больше иностранцев — 14,2 млн против 13,3 млн в 2016 году.

    Среди украинцев самая популярная цель путешествия — частная поездка. В прошлом году с этой целью за границу выезжало 26,2 млн украинцев. Из них 9,9 млн человек ехали в Польшу, 4,3 млн в Россию и 1,6 млн — в Молдову.

    Ради туризма из Украины ехали 121 тысяча украинцев. Самой востребованной оказалась Турция, где побывало 29,4 тысяч украинцев. После нее — Египет (14,8 тысяч) и Болгария (12,2 тысяч).

    Всего за год украинцы посетили 71 страну. 406 украинцев съездили в Танзанию, 55 — Кению, а еще 7 — в Мали. 

    Как сообщалось ранее, в минувшем году Киев посетило на четверть больше иностранцев, чем в 2016 году.

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