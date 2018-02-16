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    Красный Крест дополнительно направил в Донецк 40 тонн гумпомощи

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (536)

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    Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовало два автомобиля с 40 тоннами сульфата алюминия от миссии Международного комитета Красного Креста.
    Красный Крест. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил для жителей Донецка два автомобиля с гуманитарной помощью, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

    Днем ранее МККК направила в неподконтрольный Киеву Донецк 386 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты и гигиенические наборы.

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    "Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовало два автомобиля с грузом 40 тонн сульфата алюминия от миссии Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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