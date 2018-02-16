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    Медведчук обвинил власти в испорченных отношениях со всеми соседями

    (обновлено: )590100
    Как отметил политик, в последние годы Украина регулярно оказывается в эпицентре серьезных дипломатических скандалов: "У нас достаточно сложные отношения не только с Россией, Беларусью, но, как оказалось, и со многими европейскими соседями".
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Лидер общественного движения Украинский выбор – Право народа Виктор Медведчук обвинил украинскую власть в испорченных отношениях с большинством соседних стран, передает "Новая газета".

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    По его словам, в последние годы Украина регулярно оказывается в эпицентре серьезных дипломатических скандалов.

    "У нас достаточно сложные отношения не только с Россией, Беларусью, но, как оказалось, и со многими европейскими соседями… Кстати, именно теми, которые еще недавно считались союзниками и евролоббистами Украины. К сожалению, наша проевропейская власть – то ли по скудоумию отдельных политиков, то ли по злому умыслу – подняла множество острых, крайне болезненных вопросов, разбередила старые раны", – указал он.

    По поводу испорченных отношений с Польшей Медведчук отметил, что долгие годы – с 2003 года по 2014 год – эисторический вопрос не появлялся на повестке дня. Кроме того, в начале 2000-х годов руководство Украины и Польши приложило немало усилий, чтобы сгладить противоречия между нашими народами: был создан Консультационный комитет президентов двух стран.

    Кроме того, он заявил, что, приняв скандальную языковую норму в новом законе Об образовании, Украина проявила неуважение к языкам национальных меньшинств, что сказалось на отношениях с Румынией, Молдовой, Венгрией и Польшей.

    "Таким образом Украина испортила отношения с соседями из "дружной европейской семьи", в которую намеревается войти", – отметил Медведчук.

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