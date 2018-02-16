Украинцы любят политиков, строящих риторику на хамстве - эксперт

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Мэру Одессы Геннадию Труханову в четверг, 15 февраля, избрали меру пресечения. Заседание суда сопровождалось столкновениями, во время которых пострадали четыре человека, а 30 участников беспорядков были доставлены в полицию. В результате, суд принял решение отпустить Труханова на поруки народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. При этом эксперты уже высказали мнение, что помощь от БПП Труханов получил в обмен на одесский электорат.

Комментируя версию о договоренности, политолог Александр Антонюк в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что у политсилы Петра Порошенко и так достаточная поддержка в Одессе.

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Он также пояснил, по какому принципу голосуют люди на выборах.

"Если спросить, почему вы голосовали за ту или иную партию, за того или иного человека, то мало кто начнет перечислять пункты программы. Как правило, перечисляют лозунги. А лозунги — это маркетинг, и избирательная кампания в медийной ее составляющей строится, как правило, на эмоциональном восприятии электората, то есть для каждой социальной группы есть свой бренд, есть своя риторика, есть свои подходы. Мы можем даже сегодня посмотреть, кто у нас доминирует, кто кого поддерживает, и проанализировать специфику. У нас есть отдельные политики, которые свою риторику строят на откровенном хамстве, и, вместе с тем, аудитории это нравится", — обратил внимание эксперт.

Как сообщалось, в НАБУ резко отреагировали на решение суда по Труханову.