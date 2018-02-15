наверх
15.02.201819:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Житель Херсона получил на сдачу купюру в 220 гривен

    (обновлено: )83632
    Житель Херсона получил уникальную поддельную купюру в одном из местных супермаркетов. Он очень удивился, увидев несуществующий номинал банкноты в 220 гривен.
    Поддельная купюра в 220 гривен
    Фото facebook.com/groups/DNkherson

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Житель Херсона получила на сдачу в местном поддельную купюру и разместил жалобу в социальных сетях.

    Банкомат
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк
    Афера по-полтавски. "Развели" с банковской картой за пару минут

    Оказалось, кассир супермаркета по улице Безродного выдала херсонцу купюру в 220 гривен, датированную выпуском 2013 года.

    "Граждане, будьте внимательны!", — написал обладатель уникальной банкноты, приложив ее фото.

    Напомним, что в Киеве в одном из отделений ПриватБанка службой безопасности банка задержан и передан полиции пенсионер, который пытался сдать в кассу около 300 тысяч фальшивых гривен. Фальшивки были изготовлены с помощью обычного ксерокса и предназначались в качестве предоплаты за автомобиль.

    Ранее сообщалось, что Украину наводнили фальшивые доллары, уровень подделки которых настолько высок, что их принимают даже банкоматы. За второе полугодие 2017 года только одна преступная группировка внесла через банковские терминалы в Киеве почти на 82 тыс. долларов.

    Кроме того, департамент денежного обращения Национального банка Украины в течение длительного времени проводит изъятие неплатежных банкнот номиналами 200 гривен и 500 гривен. НБУ распространил признаки фальшивок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Украинская биатлонистка Юлия Джима
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?