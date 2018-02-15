Житель Херсона получил на сдачу купюру в 220 гривен

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КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Житель Херсона получила на сдачу в местном поддельную купюру и разместил жалобу в социальных сетях.

Оказалось, кассир супермаркета по улице Безродного выдала херсонцу купюру в 220 гривен, датированную выпуском 2013 года.

"Граждане, будьте внимательны!", — написал обладатель уникальной банкноты, приложив ее фото.

Напомним, что в Киеве в одном из отделений ПриватБанка службой безопасности банка задержан и передан полиции пенсионер, который пытался сдать в кассу около 300 тысяч фальшивых гривен. Фальшивки были изготовлены с помощью обычного ксерокса и предназначались в качестве предоплаты за автомобиль.

Ранее сообщалось, что Украину наводнили фальшивые доллары, уровень подделки которых настолько высок, что их принимают даже банкоматы. За второе полугодие 2017 года только одна преступная группировка внесла через банковские терминалы в Киеве почти на 82 тыс. долларов.

Кроме того, департамент денежного обращения Национального банка Украины в течение длительного времени проводит изъятие неплатежных банкнот номиналами 200 гривен и 500 гривен. НБУ распространил признаки фальшивок.