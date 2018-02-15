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    Названо число военных, получивших статус участника боевых действий

    (обновлено: )20302
    Как стало известно, среди получивших статус есть военнослужащие рядового и начальствующего состава, работники ведомств, имеющие в своем подчинении воинские формирования.
    Украинский солдат. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Свыше 326 тысяч участников АТО уже получили статус участника боевых действий.

    Об этом сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО.

    Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "По состоянию на 14.02.2018 по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлено 326 060 лицам", — говорится в сообщении Госслужбы.

    Среди них военнослужащих рядового и начальствующего состава, работников ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования вовлечены в АТО 325 892 человека.

    В частности, Министерство обороны – 220 739 человек, Национальная гвардия – 31 176, Служба безопасности Украины – 9 898, Служба внешней разведки – 38, Государственная пограничная служба – 18 391, Государственная специальная служба транспорта – 2 241, Управление государственной охраны – 424, Государственная служба специальной связи и защиты информации – 763, Государственная служба чрезвычайных ситуаций – 4 453, Генеральная прокуратура – 271, Национальная полиция – 4 430 и Государственная фискальная служба – 600 человек.

    Кроме того, статус УБД предоставлен 168 сотрудникам предприятий и организаций.

    Ранее Кабмин постановил, за какие правонарушения могут лишить воинов АТО льготного статуса.

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