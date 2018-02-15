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    Общество

    Бизнес во Львове обязали предоставлять услуги на украинском

    (обновлено: )147010
    Согласно постановлению властей Львова, во всех сферах обслуживания граждан должен употребляется государственный язык.
    Города мира. Львов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Львовской городской совет рекомендует заведениям питания и обслуживания предоставлять услуги на украинском и английском языках.

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    На заседании горсовета депутаты утвердили постановление "О регулировании языка обслуживания граждан в сфере оказания услуг, торговли и осуществления информирования о товарах и услугах во Львове", сообщает пресс-служба горсовета.

    Документ определяет основные принципы языковой политики при оказании услуг в сфере обслуживания, маркировки товаров и размещения информации.

    "Параллельно нарабатывался проект постановления относительно качества предоставления услуг, в том числе и на английском языке. Мы определяем модель по соблюдению законов Украины относительно рекламы, этикеток и т.д.", — отметил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко

    "Мы в рекомендательном стиле даем советы заведениям питания и обслуживания, чтобы в учреждениях были экземпляры государственным языком и английским языком. Определено направление, как должна осуществляться контроль и стимулирование", — сказал Москаленко.

    А Zaxid.net цитирует текст постановления: "Во Львове во всех сферах обслуживания граждан употребляется государственный язык. Исполнитель услуг обязан обращаться и общаться с потребителем услуг (клиентом) на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента (потребителя) в случае, если исполнитель услуг ими владеет".

    Поэтому ценники, реклама, вывески, афиши, меню обязательно должны быть написаны на государственном языке. Если реклама выполнена на иностранном языке, то рядом с ее текстом должно быть перевод на украинский, который по размеру и содержанию не может быть меньше оригинала (исключение — только для логотипов и товарных знаков).

    Подобные правила касаются также меню билетов и чеков. За несоблюдение требований предусмотрен штраф от 17 до 170 грн (при повторном нарушении максимальная сумма штрафа будет составлять 459 грн).

    Ранее сообщалось, что заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович обвинила венгерский ресторан "Угорський дім" в отказе обслуживать ее на государственном языке. 

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