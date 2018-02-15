В Каменец-Подольском частично обрушилась знаменитая крепость

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Каменце-Подольском Хмельницкой области частично обрушилась стена старинной "Старой крепости", которая считается памятником истории.

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил мэр города Михаил Симашкевич.

"Сегодня обвалилась лицевая кладка стены северного бастиона Старой крепости. Причина — в замокании стены и ее замерзании-оттаивания в течение длительного времени. Работники музея уже провели первичное обследование объекта, ждем экспертного. Обязательный шаг после этого — противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы", — написал он.

В то же время руководитель проекта "Замки и крепости Украины" Филипп Гавриленко отметил, что обрушении стены крепости виновны бывшие руководители музея-заповедника, которые допустили некачественное выполнение ремонтных работ на участке.

Гавриленко Филипп Обрушение Старой крепости в Каменец-Полольском

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