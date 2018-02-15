наверх
15.02.201817:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Каменец-Подольском частично обрушилась знаменитая крепость

    (обновлено: )259
    Мэр Каменец-Подольского сообщил, что работники музея провели первичное обследование объекта, после экспертного обследования - противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы.
    Обрушение Старой крепости в Каменец-Полольском
    Михайло Сімашкевич, facebook

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Каменце-Подольском Хмельницкой области частично обрушилась стена старинной "Старой крепости", которая считается памятником истории.

    Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил мэр города Михаил Симашкевич.

    "Сегодня обвалилась лицевая кладка стены северного бастиона Старой крепости. Причина — в замокании стены и ее замерзании-оттаивания в течение длительного времени. Работники музея уже провели первичное обследование объекта, ждем экспертного. Обязательный шаг после этого — противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы", — написал он.

    В то же время руководитель проекта "Замки и крепости Украины" Филипп Гавриленко отметил, что обрушении стены крепости виновны бывшие руководители музея-заповедника, которые допустили некачественное выполнение ремонтных работ на участке.

    Гавриленко Филипп
    Обрушение Старой крепости в Каменец-Полольском

    Ранее сообщалось, что в центре Киева в элитном районе Воздвиженка обвалилось перекрытие строящегося здания. В компании "Укрбуд" пояснили, что при заливке плиты перекрытия в строящемся доме не выдержала опалубка, что привело к обрушению этой плиты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Стрельба в школе во Флориде
    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе