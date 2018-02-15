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    В МИД сообщили судьбу украинки, брошенной с инсультом работодателем в Польше

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    По информации Департамента консульской службы МИД, работодатель предоставил письменное обязательство по оплате полного курса лечения, а также реабилитации потерпевшей на территории Польши.
    МИД Польши. Архивное фото
    Фото интернет-издания uapress.info

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Польше работодатель взял на себя обязательство оплатить лечение и реабилитацию украинки, которую он ранее оставил на скамейке на автобусной остановке, сообщает Департамент консульской службы МИД на своей странице в Facebook.

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    "В Посольстве Украины в Польше состоялась встреча с работодателем гражданки Украины в связи с инцидентом относительно непредоставления им необходимой медицинской помощи. Во время встречи представители местных органов самоуправления заявили о готовности оплатить лечение гражданки Украины в медицинском учреждении г. Познань", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что работодатель предоставил письменное обязательство по оплате полного курса лечения, а также реабилитации потерпевшей на территории Польши. В то же время, размер возможного ежемесячного возмещения в связи с временной потерей трудоспособности украинки будет определен в судебном порядке.

    Ранее сообщалось, что прокуратура в городе Сьрода-Великопольська изучает обстоятельства дела нелегально работавшей в одной из местных фирм украинки, у которой произошел инсульт. Работодатель не вызвал ей скорую помощь и вместо этого вывез ее за пределы места работы, оставив на скамейке.

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