В МИД сообщили судьбу украинки, брошенной с инсультом работодателем в Польше

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Польше работодатель взял на себя обязательство оплатить лечение и реабилитацию украинки, которую он ранее оставил на скамейке на автобусной остановке, сообщает Департамент консульской службы МИД на своей странице в Facebook.

"В Посольстве Украины в Польше состоялась встреча с работодателем гражданки Украины в связи с инцидентом относительно непредоставления им необходимой медицинской помощи. Во время встречи представители местных органов самоуправления заявили о готовности оплатить лечение гражданки Украины в медицинском учреждении г. Познань", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работодатель предоставил письменное обязательство по оплате полного курса лечения, а также реабилитации потерпевшей на территории Польши. В то же время, размер возможного ежемесячного возмещения в связи с временной потерей трудоспособности украинки будет определен в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что прокуратура в городе Сьрода-Великопольська изучает обстоятельства дела нелегально работавшей в одной из местных фирм украинки, у которой произошел инсульт. Работодатель не вызвал ей скорую помощь и вместо этого вывез ее за пределы места работы, оставив на скамейке.