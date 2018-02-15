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    Красный Крест направил в Донецк более 380 тонн гумпомощи

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (533)

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    Через пропускной пункт "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовали 20 автомобилей с грузом более 326 тонн продуктовых и гигиенических наборов, а также 60 тонн песка и сульфата алюминия от миссии Международного комитета Красного Креста.
    Красный Крест. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) направила в неподконтрольный Киеву Донецк 386 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты и гигиенические наборы, сообщила в четверг Государственная пограничная служба Украины.

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    УНИАН
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    "Вчера через пропускной пункт "Новотроицкое" на выезд в Донецк проследовали 20 автомобилей с грузом более 326 тонн продуктовых и гигиенических наборов, а также 60 тонн песка и сульфата алюминия от миссии Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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