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    Общество

    В четверг синоптики ожидают потепление, дожди и снег

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    Заносы и снегопады в Киеве (14)

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    Согласно народному прогнозу, 15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце выглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.
    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Согласно данным Укргидрометцентра, в четверг, 15 февраля, в Украине пройдут дожди и снег, в большинстве областей ожидается небольшое потепление.

    Снег в Париже
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Францию засыпало снегом. Париж в смятении

    На востоке практически без осадков, температура до 4 градусов мороза. Жителей южных регионов ожидает дожди. Температура до 11 градусов тепла.

    На западе Украины в четверг пройдет снег. Температура до 7 градусов мороза.

    В северных областях также ожидаются снегопады. Температура до 3 градусов мороза. В центре местами пройдет снег, температура до 3 градусов тепла.

    Согласно народному прогнозу, 15 февраля — Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце выглянет сквозь облака — к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды на четверг

    Ранее сообщалось, что в Украине без осадков, местами до 9 градусов мороза. На востоке пасмурно, температура до минус 5 градусов.

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