В четверг синоптики ожидают потепление, дожди и снег

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Согласно данным Укргидрометцентра, в четверг, 15 февраля, в Украине пройдут дожди и снег, в большинстве областей ожидается небольшое потепление.

На востоке практически без осадков, температура до 4 градусов мороза. Жителей южных регионов ожидает дожди. Температура до 11 градусов тепла.

На западе Украины в четверг пройдет снег. Температура до 7 градусов мороза.

В северных областях также ожидаются снегопады. Температура до 3 градусов мороза. В центре местами пройдет снег, температура до 3 градусов тепла.

Согласно народному прогнозу, 15 февраля — Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце выглянет сквозь облака — к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на четверг

Ранее сообщалось, что в Украине без осадков, местами до 9 градусов мороза. На востоке пасмурно, температура до минус 5 градусов.