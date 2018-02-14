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    Общество

    Фото дня. В Украине в День святого Валентина свадебный бум

    (обновлено: )19301
    В День святого Валентина в Украине традиционно отмечается свадебный бум. Скрепить себя узами брака запланировали почти 1900 влюбленных пар по всей стране.
    Свадебный бум в Украине в День святого Валентина
    УНИАН

     Чтобы успеть удовлетворить всех желающих расписаться, органы регистрации открылись в восемь утра и будут работать до полуночи.

    Как рассказали сами влюбленные, чтобы пожениться в День святого Валентина они занимали очередь и подавали заявления за полгода. 

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    Напомним, в среду, 14 февраля, в мире традиционно отмечается День Святого Валентина или День влюбленных.

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