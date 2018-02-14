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    Общество

    Жена Порошенко рассказала о знакомстве с ним и любви с первого взгляда

    (обновлено: )20101
    Супруга президента Украины Марина Порошенко призналась, что любовь у супругов возникла "с первого взгляда", а познакомились они на дискотеке.
    Петр и Марина Порошенко
    Фото Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Первая леди Марина Порошенко в ходе рабочей поездки на Закарпатье призналась журналистам, что их семье День Святого Валентина — не на первом месте. 

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    "Праздник – это праздник, ему надо радоваться. Я еще постараюсь успеть сделать подарок по этому случаю своему мужу. Но День святого Валентина — этот праздник не на первом месте в нашей семье, мы больше празднуем дни рождения и такие христианские праздники как Рождество и Пасху", — сказала Марина Порошенко.

    Первая леди призналась, что у них с мужем была любовь "с первого взгляда", сообщает Телеграф

    "Мы познакомились студентами, после зимней сессии. Петр Алексеевич был студентом КНУ им.Шевченко, а я училась в Медицинском университете им.Богомольца. Познакомились мы в общежитии на дискотеке, и это была любовь с первого взгляда", — вспомнила первая леди. 

    Ранее сообщалось, что пользователи Facebook раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за его визит с супругой Мариной на Венский оперный бал. Глава государства посетил мероприятие в ходе рабочего визита в столицу Австрии.

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