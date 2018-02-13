От высылки Саакашвили из Украины выиграл только ресторан - эксперт

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.

В свою очередь в Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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Ситуацию с "изгнанием" Саакашвили из Украины в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Андрей Золотарев.

"Здесь есть ряд моментов. Во-первых, от истории с такой насильственной реадмиссией экс-президента Грузии, по-моему, в выигрыше остался только ресторан, который получил бесплатную рекламу. Все-таки, не в каждом ресторане экс-президенты обедают. Но вопрос здесь — в другом. Вопрос заключается в том, что в этой ситуации действительно было нарушение границы, а правом прикрыли сугубо политические соображения, которые, в свою очередь, перекрыли все иные правовые аспекты", — пояснил эксперт.

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Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.