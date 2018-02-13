Минздрав будет закупать вакцины на три года вперед

PHILIPPE DESMAZES / AFP

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины намерено ввести закупки иммунобиологических препаратов на три года вперед с целью бесперебойного снабжения вакцин.

Об обсуждалось в ходе совещания премьер-министра Владимира Гройсмана с руководством Минздрава относительно реформ в системе здравоохранения.

"До сих пор бюджетное законодательство Украины не позволяло осуществлять планирование закупок вакцин дольше, чем на один бюджетный год. Министерство здравоохранения разработало изменения в бюджетный кодекс, которые позволят осуществлять планирование закупок иммунобиологических препаратов на три года вперед, что, в свою очередь, позволит обеспечить бесперебойное снабжение вакцин ", — сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерство инициирует изменения по расчету потребности в вакцинах. Речь идет об общенациональном расчет потребности в вакцинах по методике ВОЗ (WHO) и Детского Фонда ООН (UNICEF).

Ранее сообщалось, что по заказу Минздрава Украины ЮНИСЕФ организует ускоренную доставкубельгийских вакцин КПК (корь, паротит, краснуха).