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    Общество

    В школе Одессы распылили неизвестный газ, ученица в реанимации

    (обновлено: )13801
    Отмечается, что медики оценивают состояние пострадавшей девочки как средней степени тяжести. К ребенку, находящемуся под капельницами, не допускают даже родителей.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В средней школе № 71 Суворовского района Одессы распылили неизвестный газ, в результате чего в реанимации оказалась семиклассница.

    Дикий кабан устроил переполох в китайской школе. Видео
    daily news/Youtube
    Дикий кабан устроил переполох в китайской школе

    По словам учеников, во время перемены они "ощутили какой-то странный запах". Несколько ребят почувствовали себя плохо, понадобилось вмешательство медиков.

    Как пояснило руководство учебного заведения, инцидент произошел 12 февраля после четвертого урока. Когда дети вышли в коридоры на перемену, один из учеников распылил на лестничном марше— между вторым и третьим этажами — газ из баллончика.

    Учащихся срочно эвакуировали из помещений на третьем этаже, а на четвертом уроки в дальнейшем проходили при открытых окнах.

    Директор школы утверждает, что во время занятий никто из детей не жаловался на самочувствие, а одна из учениц почувствовала себя плохо уже дома. В школе не смогли самостоятельно найти виновника происшествия, поэтому обратились в полицию.

    Как сообщили "ФАКТАМ" в областной детской клинической больнице, к ним поступила учащаяся данной школы с признаками явного отравления веществом неизвестного происхождения. Состояние ее оценивают как средней степени тяжести. К ребенку, находящемуся под капельницами, не допускают даже родителей.

    В полиции сообщили, что по факту хулиганских действий в школе № 71 проводится проверка.

    Как утверждают сами учащиеся, в школе не впервые распыляют газ из баллончика. Просто ранее не было столь серьезных последствий.

    Ранее сообщалось, что в Киеве закрыто 119 школ на карантин, что составляет треть школ всех форм собственности.

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