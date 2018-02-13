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    Задержан россиянин при попытке вывезти колбу с радиоактивным веществом

    (обновлено: )11602
    В погранслужбе сообщили, что во время досмотра среди личных вещей 38-летнего россиянина была обнаружена колба со значительным превышением радиационного фона.
    Исследование. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Пограничники задержали гражданина России, которой пытался вывезти колбу с радиоактивным веществом, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

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    По данным ведомства, россиянин пытался выехать из Украины на автомобиле ВАЗ, но на пункте пропуска сработала система обнаружения радиоактивных и ядерных материалов "Янтарь".

    "В ходе осмотра автомобиля в сумке среди личных вещей 38-летнего россиянина была обнаружена колба со значительным превышением радиационного фона. Предварительно установлено, что предмет является составной частью авиационного прибора", — говорится в сообщении погранслужбы.

    Россиянина задержали и передали сотрудникам Национальной полиции Украины, обнаруженный предмет изъяли.

    Ранее украинские правоохранители предупредили незаконный вывоз из Украины военных приборов наблюдения. Пресс-служба Госпогранслужбы сообщает, что инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

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