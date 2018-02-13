Задержан россиянин при попытке вывезти колбу с радиоактивным веществом

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Пограничники задержали гражданина России, которой пытался вывезти колбу с радиоактивным веществом, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, россиянин пытался выехать из Украины на автомобиле ВАЗ, но на пункте пропуска сработала система обнаружения радиоактивных и ядерных материалов "Янтарь".

"В ходе осмотра автомобиля в сумке среди личных вещей 38-летнего россиянина была обнаружена колба со значительным превышением радиационного фона. Предварительно установлено, что предмет является составной частью авиационного прибора", — говорится в сообщении погранслужбы.

Россиянина задержали и передали сотрудникам Национальной полиции Украины, обнаруженный предмет изъяли.

Ранее украинские правоохранители предупредили незаконный вывоз из Украины военных приборов наблюдения. Пресс-служба Госпогранслужбы сообщает, что инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.