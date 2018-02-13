Во вторник в Киеве простятся с академиком и философом Мирославом Поповичем

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Во вторник в Киеве состоится прощание и похороны академика НАН Украины философа Мирослава Поповича.

О смерти Поповича стало известно 10 февраля. Он скончался в возрасте 87 лет.

Гражданская панихида начнется в конференц-зале Национальной академии наук Украины с 11.00 до 12.30 по адресу Киев, Владимирская, 55.

Похороны академика пройдут на Байковом кладбище в 13.00.

Справка

Мирослав Попович является автором более 400 научных трудов в области философии, логики, методологии и философии науки, истории культуры.

Лауреат Шевченковской премии 2001 года. Награжден орденом "За интеллектуальную отвагу" (2001 год), орденом князя Ярослава Мудрого (2005 год), орденом Почетного легиона (Франция, 2005 год).

Среди его научных работ, которые были известны широкой общественности — "Григорий Сковорода" (1984), "Мировоззрение древних славян" (1985), "Николай Гоголь" (1989), "Украина и Европа: правые и левые" (1996), "Очерки истории культуры Украины" (1998), "Красный век" (2005), "Быть человеком" (2011).