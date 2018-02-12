Масленная неделя. Блины за год стали дороже на 27% - эксперт

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. За год блины выросли в цене на 27%.

Об этом заявил президент Ассоциации торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

"За год ингредиенты для приготовления блинов в Киеве изменились следующим образом: яйца стали дороже на 2 грн., молоко и сливочное масло — на 1,5 грн., мука и масло подсолнечное — на 10 коп. А сахар стал дешевле на… 1 коп. Стоимость соли не изменилась. То есть яйца выросли с 5,6 до 7,6 грн., молоко — с 4 до 5,5 грн., сливочное масло — с 5,5 до 7 грн., мука — с 2,3 до 2,4грн., подсолнечное масло — с 1,6 до 1,7 грн. Соль как год назад, так и сейчас обходится в 1 коп. А сахар с 16 коп. снизился до 15 коп. За год блины стали дороже на 27%, или на 5 грн., за счет подорожания яиц, сливочного масла и молока. В феврале 2017 они нам обходились в 19,2 грн., а в этом уже 24,4 грн", — отметил Дорошенко.

По словам эксперта, расчеты брались для 20 блинов.

Ранее Дорошенко сообщал, что Украина с января перешла на новый тип мониторинга продуктов, товаров и услуг, на основании которых рассчитывается инфляция.