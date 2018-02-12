В захваченном офисе "Вестей" неизвестные устроили пьянку - СМИ

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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В редакции медиа-холдинга "Вести" в киевском бизнес-центре "Гулливер" неизвестные устроили алкогольную вечеринку, сообщило издание в понедельник на своем сайте.

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Офис "Вестей" был захвачен бойцами Нацагентства по возврату активов, полученных незаконным путем (АРМА) утром 8 февраля. Попытки сотрудников газеты и радио попасть в редакцию закончились неудачей: двери были заблокированы, а находящиеся в помещении люди в масках распылили слезоточивый газ. Одна из сотрудниц издания получила травму глаза.

Фото "Вести" Мужчина с бутылками водки в захваченном офисе "Вестей"

"Захватившие офис "Вестей" титушки устроили в помещении редакции вечеринку. Один из неизвестных, которые забаррикадировались на 32 этаже бизнес-центра "Гулливер", опубликовал фото гулянки на своей странице в Instagram. На снимке мужчина в балаклаве позирует возле стола, за которым раньше работали наши журналисты, с двумя большими бутылками водки в руках. Также на фото видно, что по всему офису теперь разбросан мусор", — сообщается на сайте "Вестей".

Также главред издания Оксана Омельченко в понедельник заявила, что сотрудники холдинга работают удаленно, в офисе издания по-прежнему находятся неизвестные им люди.