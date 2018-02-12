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    Пожар в лагере Одессы: родители потребовали эксгумировать тела детей

    (обновлено: )17901
    Изъятие тел будет завершено в понедельник, после чего их доставят на судебно-медицинское исследование. Провести процедуру позволили погодные условия. Эксгумация проводится по ходатайству родителей погибших детей.
    В Одессе простились с девочкой, погибшей в лагере Виктория
    Думская.net

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Одессе и Одесской области в понедельник, 12 февраля, проводят эксгумацию тел трех девочек, погибших при пожаре в детском лагере "Виктория". По словам представителя прокуратуры, две девочки похоронены на Западном кладбище в Одессе, еще одна – в селе Троицкое Одесской области.

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    Процедура эксгумации тел Сони Мазур, Снежаны Арпентий и Насти Кулинич проводится в присутствии представителей прокуратуры, экспертов и родственников погибших.

    "Планируется, что изъятие тел будет завершено сегодня, после чего их доставят на судебно-медицинское исследование. Провести сейчас процедуру позволили погодные условия", – говорится в сообщении.

    Также в прокуратуре отметили, что эксгумация проводится по ходатайству родителей погибших детей.

    "В связи с ходатайством прокурором вынесено постановление о проведении процедуры эксгумации и назначении судебных экспертиз. Все пожелания пострадавших будут учтены", – заверили в ведомстве.

    Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.

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