Украинские пчелы буду спасать популяцию в Канаде - посол

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Карпатские пчелы с пасеками помогут спасти популяцию насекомых в Канаде. Об этом сообщил в своем аккаунте Twitter посол Украины в Канаде Роман Ващук.

"Жужжание от восторга. Джордж Скотт из Niagara Beeway и Татьяна Васильковская из Всеукраинского братства пчеловодов Украины сообщили о договоренности привезти украинских карпатских пчел и пасеки для восстановления канадской популяции, которая находится на грани исчезновения", — рассказал посол.

Abuzz with excitement, George Scott of @NiagaraBeeWay and Tetyana Vasylkivska of https://t.co/CwTpxcaWJg announce a JV to bring #Ukraine’s Carpathian bees and apiary know how to reinforce endangered Canadian populations. 🇨🇦🐝🇺🇦 pic.twitter.com/9rF5u2Pb1V — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 10 февраля 2018 г.

Niagara Beeway является партнером украинских пчеловодов, отмечают СМИ. Их деятельность направлена на восстановление и сохранение оригинальной природной среды в Канаде. В прошлом году в Niagara Beeway сообщили о гибели 70% пчел.

Напомним, ранее в Харьковской области пчела стала причиной смерти мужчины.