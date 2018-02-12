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    Украинские пчелы буду спасать популяцию в Канаде - посол

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    Джордж Скотт из Niagara Beeway и Татьяна Васильковская из Всеукраинского братства пчеловодов Украины сообщили о договоренности привезти украинских карпатских пчел и пасеки в Канаду.
    Пасека
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Карпатские пчелы с пасеками помогут спасти популяцию насекомых в Канаде. Об этом сообщил в своем аккаунте Twitter посол Украины в Канаде Роман Ващук.

    "Жужжание от восторга. Джордж Скотт из Niagara Beeway и Татьяна Васильковская из Всеукраинского братства пчеловодов Украины сообщили о договоренности привезти украинских карпатских пчел и пасеки для восстановления канадской популяции, которая находится на грани исчезновения", — рассказал посол.

    Niagara Beeway является партнером украинских пчеловодов, отмечают СМИ. Их деятельность направлена на восстановление и сохранение оригинальной природной среды в Канаде. В прошлом году в Niagara Beeway сообщили о гибели 70% пчел.

    Напомним, ранее в Харьковской области пчела стала причиной смерти мужчины.

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