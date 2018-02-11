Вступил в силу важный закон о вещании в зоне АТО

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Украине вступил в силу закон № 2244-VIII о временных разрешениях на вещание в зоне АТО. Месяц назад документ опубликовали в "Голосе Украины". Верховная Рада приняла этот закон 7 декабря.

С сегодняшнего дня Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания может выдавать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания. Речь идет о районах Украины, граничащих с временно оккупированной территорией Украины, в частности Крымом, а также районах Донецкой и Луганской областей.

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Такое разрешение выдается безвозмездно без проведения конкурса — по принципу заявок — и действует в течение года.

При чем Нацсовет сам должен определить порядок выдачи и аннулирования разрешения на временное вещание, условия разрешения и порядок осуществления надзора за соблюдением законодательства соответствующими компаниями.

При выдаче разрешений на временное вещание Нацсовет должен руководствоваться необходимостью защиты интересов государства, противодействия информационной агрессии, сбалансированного и непредвзятого информирования аудитории об общественно значимых событиях в Украине. Исходя из этих приоритетов определяются соответствующие требования к программной концепции вещания.