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    Общество

    Вступил в силу важный закон о вещании в зоне АТО

    (обновлено: )481110
    Как отмечается, теперь Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания может выдавать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания.
    Закон Украины
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Украине вступил в силу закон № 2244-VIII о временных разрешениях на вещание в зоне АТО. Месяц назад документ опубликовали в "Голосе Украины". Верховная Рада приняла этот закон 7 декабря.

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    С сегодняшнего дня Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания может выдавать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания. Речь идет о районах Украины, граничащих с временно оккупированной территорией Украины, в частности Крымом, а также районах Донецкой и Луганской областей.

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    Такое разрешение выдается безвозмездно без проведения конкурса — по принципу заявок — и действует в течение года.

    При чем Нацсовет сам должен определить порядок выдачи и аннулирования разрешения на временное вещание, условия разрешения и порядок осуществления надзора за соблюдением законодательства соответствующими компаниями.

    При выдаче разрешений на временное вещание Нацсовет должен руководствоваться необходимостью защиты интересов государства, противодействия информационной агрессии, сбалансированного и непредвзятого информирования аудитории об общественно значимых событиях в Украине. Исходя из этих приоритетов определяются соответствующие требования к программной концепции вещания.

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