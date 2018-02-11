"Несколько ослабло". Стало известно о ситуации в зоне АТО

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. За минувшие сутки ополченцы один раз открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. От начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на Луганском направлении противник из 82-мм минометов и гранатометов различных видов более часа вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате этого обстрела никто из украинских воинов не пострадал.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не фиксировалось.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.