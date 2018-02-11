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    "Несколько ослабло". Стало известно о ситуации в зоне АТО

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    Напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. От начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников. На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не фиксировалось.
    Зона АТО. Жизнь на линии огня в Марьинке
    УНИАН

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. За минувшие сутки ополченцы один раз открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

    "Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. От начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, на Луганском направлении противник из 82-мм минометов и гранатометов различных видов более часа вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате этого обстрела никто из украинских воинов не пострадал.

    На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не фиксировалось.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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